لجنة الأزمة بالمنطقة الشرقية تقدّم دعمًا لشركة الكهرباء

قدّمت لجنة الأزمة بالمنطقة الشرقية، دعمًا للشركة العامة للكهرباء تمثّل في عدد من المركبات الخدمية، ضمن جهود الحكومة إزاء الأزمة.

قامت اللجنة التي يترأسها نائب رئيس الحكومة علي القطراني وبعضوية وزير الكهرباء والطاقات المتجددة عوض البدري، بتوزيع المركبات الخدمية وتسليمها إلى الفنيين والمهندسين العاملين بالشركة العامة للكهرباء؛ للمساهمة في المحافظة على الشبكة الكهربائية والحد من الانقطاعات التي تتعرض لها الشبكة، خاصة في فصل الشتاء بعد أن تم تشكيل غرف طوارئ بالمنطقة الشرقية.

وأوضحت الحكومة أن غرف الطوارئ التي تم تشكيلها من فنيين ومهندسين من الشركة العامة للكهرباء؛ تبعيتها لوزارة الكهرباء والطاقات المتجددة، وتعمل على مدار اليوم، لافتةً إلى أنها ستقدّم المزيد من الدعم والإمكانات اللازمة عن طريق لجنة الأزمة؛ لتذليل الصعوبات التي تواجه القطاع بمختلف بلديات المنطقة الشرقية.