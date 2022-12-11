العابد: مستمرون في الحملة الوطنية للتفتيش العمالي حتى تحقق أهدافها

انطلقت اليوم السبت حملة التفتيشية على عدد من المصانع بمنطقة السائح برئاسة وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة علي العابد الرضا.

وقالت وزارة العمل والتأهيل في بيان إن العابد رافقه كل من وكيل الوزارة لشؤون الاستخدام «د.علي الهادي ضو» ومدير إدارة التفتيش والسلامة المهنية وعدد من أفراد إدارة مباحث الجوازات و إدارة إنفاذ القانون.

وبحسب البيان، تفقد العابد خلال الجولة أوضاع العمالة الوطنية ونسب التشغيل وإجراءات العمالة الأجنبية وطريقة دخولها وإجراءات الإقامة؛ وإجراءات الصحة والسلامة المهنية المتبعة في هذه المصانع.

وبعد الزيارة، أكد وزير العمل أهمية التعاون مع مفتشي العمل في كل البلديات ضمن الحملة الوطنية التي انطلقت قبل أسبوعين تحت شعار «إنفاذ القانون وعودة الحياة لسوق العمل الليبي» .

وأثنى العابد على الجهود المبذولة من قبل اللجنة المركزية ومفتشي العمل على المستوى الوطني، مؤكدا العزم على استمرار الحملة حتى تحقق أهدافها في سبيل تنظيم سوق العمل.