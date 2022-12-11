الرئيس الصيني: استئناف عمل الشركات الصينية في ليبيا مرتبط بتحقيق الاستقرار واستتباب الأمن

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ربط رئيس جمهورية الصين الشعبية، شين جين بينغ، استئناف عمل الشركات الصينية في ليبيا بتحقيق الاستقرار واستتباب الأمن في البلاد، وفق ما جاء في بيان للمجلس الرئاسي.

والتقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، السبت، مع الرئيس الصيني على هامش القمة العربية الصينية في العاصمة السعودية الرياض.

وقال المجلس الرئاسي، إن الجانبان استعرضا مسألة عودة الشركات الصينية إلى العمل في ليبيا والمساهمة في التنمية.

وبحسب البيان، فقد أكد المنفي أن تحقيق الاستقرار والأمن في ليبيا يستوجب مساندة دولة الصين الصديقة، للمضي قدمًا في إنجاز الاستحقاق الانتخابي وإنهاء المراحل الانتقالية وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة.

وتوقف الشركات الصينية عن استكمال العديد من المشروعات الإسكانية في ليبيا منذ اندلاع الثورة ضد النظام السابق في 2011.

وتعاقدت الشركات الصينية إبّان النظام السابق على تنفيذ مشروعات عدة من بينها مشروع 20 ألف وحدة سكنية في منطقة بوفاخرة في بنغازي.