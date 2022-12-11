اقعيم يبحث الوضع الأمني لمدينة بنغازي

ناقش وكيل وزارة الداخلية فرج اقعيم نِقاط وبنُود أمنية وإدارية مع رؤساء الأجهزة والأقسام ومراكز الشُرطة والمكونات التابعة لمُديرية أمن بنغازي، أبرزها الوضع الأمني للمدينة ومدَى فرض الأمن داخل المناطق ومُكافحة الجريمة والظواهر السلبية وضبط المُتسوّلين الأجانب والهجرة غير الشرعية، والتفتيش الدوري على الأنشطة التجارية وإجراءاتها الرسمية والصحية نظرًا لأهمية ملف الأمن الغذائي في البلاد ، بالإضافة إلى ضبط المطلُوبين لدى النيابة العامة.

كما أكد اقعيم أيضاً على الجوانب الخدمية وأبرز تطورات واحتياجات المناطق والأعمال التي تقُوم بها غُرفة الطوارئ والتنظيم علاوةً على آلية تنظيم الأسواق الشعبية مثل ما يعرف بـ “سوق الجمعة” وغيرها من التجمّعات داعيًا الجميع إلى التنسيق والتعاون فيما بينهم ليكون العمل الوطني على قلب رجلٍ واحد لتحقيق الأهداف المنشُودة في تأمين العِباد والبلاد .