المنفي ومحمد بن سلمان يبحثان في الرياض مستجدات الأوضاع على الساحة الليبية

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بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، يوم السبت، مع ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، في الرياض، مستجدات الوضع في ليبيا.

جاء ذلك على هامش القمة العربية الصينية التي استضافتها العاصمة السعودية الرياض.

وقالت وكالة الأنباء السعودية، إن الجانبان استعراضا مستجدات الأوضاع على الساحة الليبية، وبحث آفاق التعاون بين ليبيا والسعودية وعدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

ورافق المنفي خلال اللقاء كل من محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ومستشار المجلس الرئاسي خالد كعيم، والقائم بالأعمال بسفارة ليبيا لدى المملكة فاتح بشينه.