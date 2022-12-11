وزير الدولة لشؤون المرأة: اضطهاد المرأة بات عرفا

أكدت وزير الدولة لشؤون المرأة في الحكومة الليبية انتصار عبود أن ممارسة الاضطهاد على المرأة بات شئ من العرف السياسي والاجتماعي والاقتصادي.

وقالت عبود في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان أينما وجدت المرأة وجد السلب لحقوقها وبكافة الأساليب.

بينت عبود أن الطريق شاق وطويل يبدأ من تغيير العقليات المتخلفة ثم صياغة القوانين وتغيير المفاهيم.

وأشارت الوزيرة إلى أن الكثير من النساء في ليبيا ينتظرن استرداد حقوقهن والنجاة من التهميش في كافة المؤسسات.

ولفتت الوزيرة إلى الظلم الذي يلحق بالشعوب والأقليات والمصير المجهول للمئات من المعتقلين والمهجرين وضحايا النزاعات السياسية والإعلامية.