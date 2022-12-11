تنتوش: باب “المرتبات” سيصل لأكثر من 60 مليار دينار

كشف رئيس لجنة المالية بمجلس النواب عمر تنتوش أنه في حال تطبيق الجدول الموحد للمرتبات وبدأ العمل به من يناير 2023 حسب قرار مجلس النواب قد يصل الباب الأول “المرتبات” إلى أكثر من 60 مليار دينار.

وتوقع تنتوش في تصريحات صحفية، تجاوز الميزانية الـ 100 مليار إذا فَعّلنا الباب الثالث “التنمية”، وتُقدر ميزانيته 25 مليار، وقد يصل الباب الثاني “الدعم” إلى 27 مليار دينار.

وأضاف تنتوش أنه لا يوجد مُقترح مُقدّم من أي سلطة تنفيذية للسلطة التشريعية لمشروع الميزانية أو الموازنة للعام المقبل 2023.