الطقس في ليبيا.. أجواء ممطرة والحرارة تصل لـ 28 درجة

سجل المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، توقعات حالة الطقس في ليبيا، والتي أظهرت تكاثر السحب هذا اليوم على مناطق الشمال الشرقي، يتخللها هطول أمطار متفرقة مع رياح نشطة نسبياً.

وبحسب نشرة الأرصاد الجوية، تشهد حالة الطقس في (رأس أجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة)، احتمال بسيط لهطول أمطار خفيفة هذا اليوم على الساحل من طرابلس إلى مصراتة.

وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة بين 20 و24 درجة مئوية، ولا تتجاوز 18 درجة مئوية على المرتفعات الجبلية.

وفي (الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد)، تتكاثر السحب تدريجياً هذا اليوم مع هطول أمطار متفرقة على بعض المناطق خاصة الساحل الممتد من بنغازي حتى الجبل الأخضر، وظهور ضباب أثناء فترات الليل وفى صباح غد على أغلب المناطق.

وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار تتحول بعد الظهر إلى غربية فشمالية غربية على أغلب المناطق،

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وتتراوح درجات الحرارة بين 19 و24 درجة مئوية، وتسجل تراجعًا بدايةً من مساء اليوم.

وعن حالة الطقس في (الجفرة – سبها -غـات – غدامس – الحمادة)، فلسماء صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تتحول مساء اليوم إلى شمالية غربية فمتغيرة الاتجاه.

وتتراوح درجات الحرارة بين 24- و28 درجة مئوية، وتسجل انخفاضًا طفيفًا غدًا على أغلب المناطق.

وفي (الواحات – السرير- تازربو- الكفرة)، تكون السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح جنوبية غربية إلى متغيرة الاتجاه سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، وتتراوح درجات الحرارة بين 24 و31 درجة مئوية، وتسجل انخفاضاً غداً على أغلب المناطق.