تكاثر السحب على مناطق الشمال الشرقي يتخللها سقوط أمطار متفرقة

العنوان-طرابلس

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تتكاثر السحب، اليوم الأحد، على مناطق الشمال الشرقي يتخللها سقوط أمطار متفرقة مع رياح نشطة نسبيا.

وبحسب النشرة الجوية للمركز تكون السماء في راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة قليلة السحب تتكاثر احيانا مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة هذا اليوم على الساحل من طرابلس إلى مصراتة.

والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (20- 24)مْ ولا تتجاوز (18)مْ على المرتفعات الجبلية.

وفي الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد تتكاثر السحب تدريجيا هذا اليوم مع سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق خاصة الساحل الممتد من (بنغازي حتى الجبل الأخضر) وظهور ضباب أثناء فترات الليل وفى صباح يوم الغد على اغلب المناطق.

والرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مما تسبب في إثارة لأتربة والغبار تتحول بعد الظهر إلى غربية فشمالية غربية على اغلب المناطق.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (19- 24)مْ، وتسجل تراجع بدايةً من مساء اليوم.

وفي الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة تكون السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تتحول مساء اليوم إلى شمالية غربية فمتغيرة الاتجاه.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (24- 28)مْ، وتسجل انخفاض طفيف يوم الغد على اغلب المناطق.

وفي الواحات-السرير-تازربو-الكفرة تكون السماء صافية إلى ظهور بعض السحب.

والرياح جنوبية غربية إلى متغيرة الاتجاه سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (24-31)مْ وتسجل انخفاض يوم الغد على أغلب المناطق.