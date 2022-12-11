السفارة الأمريكية: ندعم وجود حكومة منتخبة في ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

11 December, 2022

أكدت سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا دعمها وجود حكومة منتخبة في ليبيا تدعم حقوق الإنسان والتنمية وقادرة على مكافحة الإرهاب داخل حدودها.

وقالت سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا في سلسلة تغريدات لها بموقع “تويتر” إن الولايات المتحدة تدعم أن تكون ليبيا ذات سيادة ومستقرة وموحدة وآمنة وخالية من التدخل الأجنبي.

وأعربت السفارة الأمريكية عن اعتقادها أنّ حماية حقوق الليبيين في حرية التعبير والتجمع السلمي، فضلاً عن حقوق الإنسان الأساسية الأخرى، هي أساس ضروري لبلد أكثر ازدهارًا وسلاما.