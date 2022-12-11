ضبط تشكيل عصابي يمتهن سرقة السيارات في بنغازي  

العنوان-بنغازي

تمكن أعضاء مركز شرطة القوارشة التابع لمديرية أمن بنغازي من ضبط تشكيل عصابي يمتهن سرقة السيارات من المواطنين بقوة السلاح عن طريق التواصل عبر فيس بوك بإيهام مالك المركبة بشراء السيارة.

وقالت المديرية في بيان لها أنه أثناء مرور أعضاء التحريات بإمرة بمنطقة الهواري بالقرب من مُستشفى النفسية تم الاشتباه بمركبة آلية نوع هيونداي سوناتا بيضاء اللون معتمة بالكامل لا تحمل لوحات معدنية.

وأشارت المديرية أنه بعد اللحاق بها ومراقبتها إلى أن دخلت شارع مظلم غير مُعبد وتم توقف المركبة وعلى الفور تم توجه أعضاء التحريات نحو المركبة بسرعة وضبط ثلاثة أشخاص داخلها حيث أفاد السائق بأن الشخصين الآخرين يريدون شراء المركبة منه وقاموا بالاتصال به وأخبروه بأنهم يريدون فحص المركبة.

وأوضحت المديرية أنه بتفتيش الشخصين الذين برفقة السائق تم العثور بحوزتهم على أسلحة بيضاء مما آثار الشك لدى أعضاء التحريات وتم الانتقال بهم إلى المركز وبالاستدلال مع مالك المركبة أفاد بأنه يمتلك معرضاً لبيع السيارات بمنطقة الحدائق.

وأشار سائق المركبة أن الأشخاص الذين كانوا برفقته قاموا بالتواصل معه عبر صفحته الشخصية عبر فيس بوك وأخبروه أنهم متواجدون بمنطقة الهواري للكشف على المركبة لغرض شرائها وبالاستدلال مع الشخصين الآخرين تبين أن الأول يُدعى “م.ع.و” من مواليد2006 والثاني يُدعى “أ.م.ر” من مواليد 2006 واعترفوا باستدراج مالك المركبة لسلبها.

وقال المتهمون أنه إذا أبدى مالك المركبة أي مقاومة كانوا ينوون قتله بواسطة الأسلحة البيضاء التي وجدت بحوزتهم وأفادوا أيضا أنهم يقومون ببيع المركبات التي يتم سلبها لشخص يُدعى “ع.ر.ع” وأفادوا أيضا أن بحوزتهم مركبة مسروقة نوع كيا فورتي زرقاء اللون وتم انتقال أعضاء التحريات وضبط المدعو “ع.ر.ع” وبحوزته المركبة سالفة الذكر وتم إحالتهم للنيابة العامة.