القطراني يبحث مع بلدي مصراتة عدداً من الملفات المتعلقة بالبلدية 

مصراتة 11 ديسمبر 2022 (وال)- بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة والثروة الحيوانية المُكلف بحكومة الوحدة الوطنية “حسين القطراني ” مع المجلس البلدي مصراتة وعدداً من أعيانها ومشايخها، ملفات عديدة أبرزها ملفا المهجرين والنازحين والمصالحة الوطنية.

وتم خلال الزيارة التي قام بها القطراني لمدينة مصراتة، التطرق كذلك إلى عدد من الملفات الأخرى والمواضيع المتعلقة بعمل المجلس البلدي، ودعمه في تقديم خدماته لمواطني البلدية. (وال _ مصراتة)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال