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القطراني يبحث مع بلدي مصراتة عدداً من الملفات المتعلقة بالبلدية 

تم النشر منذُ 16 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

مصراتة 11 ديسمبر 2022 (وال)- بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة والثروة الحيوانية المُكلف بحكومة الوحدة الوطنية “حسين القطراني ” مع المجلس البلدي مصراتة وعدداً من أعيانها ومشايخها، ملفات عديدة أبرزها ملفا المهجرين والنازحين والمصالحة الوطنية.

وتم خلال الزيارة التي قام بها القطراني لمدينة مصراتة، التطرق كذلك إلى عدد من الملفات الأخرى والمواضيع المتعلقة بعمل المجلس البلدي،  ودعمه في تقديم خدماته لمواطني البلدية. (وال _ مصراتة)

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وكالة الانباء الليبية وال

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