موضحةً موعد استقرار الطقس.. الارصاد: امطار متفرقة ورياح نشطة مثيرة للأتربة بهذه المناطق

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الاحد 11/ 12 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن الاجواء تشهد تكاثر السحب هذا اليوم على مناطق الشمال الشرقي يتخللها سقوط امطار متفرقة على المنطقة الممتدة من (بنغازي-المرج -الجبل الاخضر-درنة) مع رياح نشطة تسبب في إثارة الأتربة على بعض الاماكن.

ووفقا للتقرير يكون الاحتمال كذلك لسقوط امطار خفيفة بداية هذا اليوم من (طرابلس الى مصراته).

واشار التقرير الى ان درجات الحرارة القصوي تتراوح مابين (18-24)مْ على مناطق الشمال بينما تسجل على مناطق الجنوب مابين (25-30 )مْ.

ومن المتوقع بحسب التقرير ان يكون استقرار الاجواء على اغلب مناطق الشمال بداية من يوم الغد.

والله أعــــــــــــلم.