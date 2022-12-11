شركة الكهرباء: وصول معدات لمحطة تحويل المنصورة بالجبل الأخضر

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

11 December, 2022

أعلنت الشركة العامة للكهرباء وصلت مواد ومعدات شملت خلايا 11ك . ف لمحطة تحويل المنصورة بمنطقة الجبل الأخضر 11/66ك . ف.

وبينت الشركة العامة للكهرباء عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أنه جرى تسليم المواد عن طريق الإدارة العامة لمشروعات التوزيع (إدارة مشروعات توزيع الجبل الاخضر).

وأشارت الشركة إلى أنه سيتم تركيب المعدات من قبل الفنيين التابعين لإدارة شبكات الجهد المتوسط الجبل الأخضر وذلك بهدف نحسين آداء الشبكة الكهربائية.