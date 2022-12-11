الدبيبة يُشيد بإنشاء منتدى عضوات المجالس البلدية

العنوان-طرابلس

أشاد رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، بإنشاء منتدى عضوات المجالس البلدية، الذي يضم جميع عضوات المجالس البلدية الحالية والسابقة في جميع بلديات ليبيا.

وقال الدبيبة، خلال اجتماع للمنتدى: “إن هذا الجسم فكرة يشكر عليها وزارة الحكم المحلي، وهو مهم جدًا بالنسبة للمرأة والمجالس البلدية على حد سواء”، مشيرًا إلى ضرورة إعطاء المرأة الليبية مساحة أكبر في القيادة المحلية.

وشدد الدبيبة على ضرورة إحداث تنمية محلية حقيقية وإشعال روح المنافسة بين البلديات، معتبرًا أن المنتدى سيكون نقطة الانطلاق الحقيقية للنهوض بالمرأة وتمكينها في مختلف المجالات، وخاصة بالنسبة لفرص العمل، وذلك بما يتماشى مع الشريعة الحنيفة والموروث الاجتماعي والثقافي.

وأشار الدبيبة إلى تمثيل المرأة في حكومته بتوليها منصب وزيرتي الخارجية والعدل لأول مرة، لافتًا إلى تأسيس مكاتب لتمثيل المرأة وتمكينها في مختلف المؤسسات بما في ذلك جميع البلديات.

كما لفت إلى تعديل لائحة انتخابات المجالس البلدية ليتيح مشاركة أكبر للنساء في الترشح لهذه المجالس.