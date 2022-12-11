تركيا والجزائر يتفقان على دعم حل ليبي ليبي للأزمة في ليبيا

أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو خلال مؤتمر صحفي مشترك في أنقرة مع نظيره الجزائري رمضان لعمامرة على دعم حل ليبي ليبي للأزمة في ليبيا وإجراء انتخابات شفافة تسمح للشعب الليبي بممارسة حقه في اختيار مسؤوليه، وإحلال السلام والاستقرار الدائمين في ليبيا.

وكشف أوغلو، أن الاستثمارات التركية في الجزائر تجاوزت 5 مليارات دولار، وأن القيمة المستهدفة 10 مليارات دولار.

وحسب وكالة الأناضول التركية، قال تشاووش أوغلو إن اجتماعه مع وزير الخارجية رمطان لعمامرة، تناول القرارات، المتخذة في اجتماع مجلس التعاون التركي ـ الجزائري رفيع المستوى الذي عقد في ماي الماضي بالعاصمة أنقرة.

في حين، أوضح أن الاجتماع ناقش فرص التعاون بمجالات التجارة والزراعة وصيد الأسماك والصناعة والطاقة. والتعاون البحري والعسكري والصناعات الدفاعية والثقافة والتعليم.

وأوضح أن قيمة التجارة الثنائية بين تركيا والجزائر سجلت زيادة خلال العام الجاري بنسبة 30 في المائة. مقارنة بالعام الماضي، حيث يتوقع أن تتجاوز 5 مليارات دولار، وأكد عزم تركيا على اتخاذ جميع الخطوات اللازمة للوصول إلى القيمة المستهدفة في التجارة الثنائية والبالغة 10 مليارات دولار.