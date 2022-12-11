المهراج: فرنسا تمول سبع مشاريع تابعة للمجتمع المدني في ليبيا

أخبار ليبيا 24

أكد السفير الفرنسي لدى ليبيا، مصطفى المهراج، أن فرنسا تمول سبعة مشاريع تابعة للمجتمع المدني في ليبيا بنحو 3.5 مليون يورو.

وفي تغريدة له السبت، قال المهراج: “إن فرنسا نشطة في دعم المجتمع المدني من خلال تمويل سبعة مشاريع بمبلغ 3.5 مليون يورو”.

وقدم السفير الفرنسي الشكر إلى منتدى ليبيا الدولي، وذلك لتنظيم اجتماع في تونس، وصفه بالمثمر مع عشر منظمات غير حكومية تعمل في جميع أنحاء ليبيا.

وقال المهراج الأحد الماضي خلال لقاء مع رئيس المجلس الرئاسي، إن بلاده ستلعب دورًا إيجابيًا في استقرار ليبيا وصولاً لاتفاق سياسي يمهد الطريق لإجراء الانتخابات وفق قاعدة دستورية، يوافق على نتائجها كل الأطراف السياسية.