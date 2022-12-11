النايض: تهانينا للمغرب ودخوله المنصور للمربع الذهبي بكأس العالم

هنأ عارف النايض، المرشح الرئاسي، منتخب المغرب وتأهله لدور نصف النهائي في كأس العالم لكرة القدم قطر 2022.

كتب قائلًا على فيسبوك: “تهانينا القلبية للمملكة المغربية المباركة، مليكا، وحكومة، وشعبا، ولشعوبنا العربية والأمازيغية والإفريقية والإسلامية على الإنجاز التاريخي للمنتخب المغربي ودخوله المنصور إلى المربع الذهبي في كأس العالم (2022) في دولة قطر الشقيقة”.

أضاف: “يقول شيخ مشايخنا الإمام أحمد زرّوق، المغربي مولداً، الليبي مقاماً، رحمه الله تعالى: إنّ الطريق إلى النّجاح في الدّنيا والآخرة له خمسة أصول: علوّ الهمّة، حفظ الحُرمة، حُسن الخدمة، نفوذ العزمة وتعظيم النّعمة، فَمَنْ عَلَتْ هِمَّتُهُ ارتفعت رُتبتُه، ومن حفظ حُرمة الله حفظ الله حرمته، ومن حسُنت خدمته وجبت كرامته، ومن أنفذ عزمته دامت هدايته، ومن عظُمت النعمة في عينه شكرها، ومن شكرها استوجب المزيد من المُنعم بها حسبما وعده الصّادق.”