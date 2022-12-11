وزارة الداخلية: مداهمة وكرين إثنين لتجميع المهاجرين في تاجوراء

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

11 December, 2022

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية مداهمة وكرين إثنين في تاجوراء لتجميع المهاجرين لغرض الهجرة عبر البحر.

وأكدت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية تلقت معلومات تفيد بوجود وكرين بضواحي منطقة تاجوراء يستخدمان لتجهيز المهاجرين لغرض الهجرة عبر البحر.

وأشارت وزارة الداخلية إلى أن قوة من إدارة انفاذ القانون داهمت رفقة اللواء 51 مشاة واللواء 444 قتال الوكرين، وتم ضبط مجموعة من المهاجرين كانوا يتجهزون للهجرة وبحوزتهم سترات نجاة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المقبوض عليهم وإحالتهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية من حيث الاختصاص.