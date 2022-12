مرغم: عقيلة صالح يريد ايصال حفتر للسلطة والمؤسسات الدستورية تقف عائق أمام ذلك

ليبيا – رأى عضو المؤتمر العام السابق منذ عام 2012 وعضو جماعة الإخوان المسلمين محمد مرغم أن الغاية واضحة من القانون الصادر من قبل رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بشأن إنشاء محكمة دستورية ببنغاي، لكن السؤال هو كيف تراكم المسار إلى أن وصل لهذه النقطة.

مرغم قال خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني وتابعتها صحيفة المرصد إن عقيلة صالح يريد ايصال خليفة حفتر والمؤسسات الدستورية تقف عائق أمام ذلك بالتالي عليه الهيمنة على مؤسسة القضاء فحاول اصدار قانون انتخابات الرئاسة ليصل هو أو حفتر ويتمكنوا بالتزوير ولم يفلح هذا المسار ومن ساعده هم رجال القضاء أنفسهم بحسب قوله.

وتابع: “الحافي قبل منه قانون انتخابات الرئاسي بعيوبه واستجاب له في لائحة الطعون كان يظن الحافي أنه وعقيله متعاونين إلا ان افترقت المصالح ورأى عقيلة ان يقصي الحافي عن المجلس القضاء لذلك أصدر قانون بفصل مجلس القضاء عن المحكمة العليا ووضع فيه أحد المحسوبين عليه، شعر الحافي ان البساط يراد سحبه من تحته وفعل الدائرة الدستورية، أصدر عقيلة قانون بنقل المحكمة العليا لبنغازي والقضاة من يتحرك هكذا أو هكذا مصيرهم كسرقيوه وفرج بوهاشم”.

ولفت إلى أن عقيلة صالح رأى أن يتمها بإنشاء قانون محكمة دستورية ويفصل القضاء الدستوري ويضعه في بنغازي تحت حماية حفتر ليكون كل شيء مضمون بما فيها القرارات والقوانين المعيبة و”المهزلة”.

كما أضاف: “في رئاسة المجلس الأعلى للقضاء أضر بالقضاء والآن عقيلة وضع شخص محسوب عليه ومن تياره وجماعته واعتقد القضاة لا يستطيعون باستثناء المحكمة العليا التي يمكنها أن تنظر بشيء من الحرية في قرارات عقيلة لذلك قال إن هذه الخطوة الأخيرة لما افعله من عبث ومن مسخره وقوانين سيكون مضمون الا يلغى من قضاء دستوري، هذا الهدف لكن يتبين من المسار والخطوات التي اتخذت من هذا المجال”.

واعتبر أن المشري واحد من المساهمين في الوصول لهذا الحال والنخبة السياسية هم الذين قبلوا بعقيله صالح فمن غير المعقول الجلوس مع من يؤيد “الهجوم على طرابلس” ويشرعنه ويعطيه الغطاء السياسي انه يجلس معه.

واستطرد حديثة: “الحبري الذي طبع له المليارات تزويراً في روسيا اليوم متهم ومعزول في بنغازي! لا يريدون ان يفهموا هؤلاء الناس ان المتعاونين مع هذه المخلوقات لا تحترم من يتعاون معها لأنهم يعرفون انهم يعاونوهم على الفساد والظلم والاستبداد ويقولوا لم يأتوا إلا لمصالحهم واول فرصه يستبعدهم ويقضي عليهم. هؤلاء المستبدون لا يشعرون بأحد معهم”.

وفي الختام أكد على أن الشعب يريد من يقوده ولا يلامون على ذلك فلا يوجد عندهم ثقة في الطبقة الطافية على السطح والتي لا تستحق أن تكون في صدارة المشهد.

Shares

The post مرغم: عقيلة صالح يريد ايصال حفتر للسلطة والمؤسسات الدستورية تقف عائق أمام ذلك first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية