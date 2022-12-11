نائبة إيطالية: علينا منع ليبيا من الانقسام إلى 3 أجزاء

رأت ستيفانيا كراكسي، رئيسة لجنة الخارجية والدفاع بمجلس الشيوخ الإيطالي، أنه يجب مراجعة مذكرة التفاهم التي توجد قواعدها القانونية في معاهدة الصداقة لعام 2008، مشددة على ضرورة منع ليبيا من الانقسام إلى ثلاثة أجزاء.

وقالت كراكسي: “هذه المراجعة ستعيد إطلاق دور إيطاليا في ليبيا من ملف المهاجرين إلى ملف الطاقة، فالصراع داخل أوروبا فتح أبواب ليبيا لأطراف ثالثة حلت محل الوجود الأوروبي والغربي”.

وأضافت “يجب أن نضع هذه الحقيقة في الاعتبار ونبدأ منها من أجل صقل استراتيجية جديدة مع تقدير الأخطاء التي ارتكبت، كما يجب أن نضع الاتفاقية الأخيرة مع أنقرة بشأن هذه المسألة وأن نبني استراتيجية جديدة في جميع أنحاء ليبيا وليس فقط في طرابلس”.

وتابعت “ستكون الخطوة الأولى في التمكن من لعب دور إيجابي في الحوار الليبي الداخلي والذي سيعمل على تحقيق الاستقرار في البلاد، ومن يعتقدون أن تقسيم ليبيا يمكن أن يكون حلاً مخطئون حيث سيكون لدينا ثلاث أقاليم غير مستقرة ومتضاربة”.