مرفقا تغريدته بصورة إيموشن ساخر.. المهراج يُشارك تغريدة هورندال ويؤكد أنهم ما زالوا أصدقاء رغم النتيجة

علق السفير الفرنسي لدى ليبيا، مصطفى المهراج، على فوز المنتخب الفرنسي على نظيره الإنجليزي في ربع نهائي كأس العالم 2022.

وأعاد المهراج مشاركة تغريدة للسفيرة البريطانية لدى ليبيا، كارولين هورندال، مرفقا إيها بصورة إيموشن ساخر قائلا: “على الرغم من النتيجة ما زلنا أصدقاء”.

وكانت قد غردت هورندال قبل المباراة قائلة: ” فل يفز الفريق الأفضل! التي ستكون إنجلترا”.

Despite the result we still friends 😏 https://t.co/5pnF7eheOg

— Mostafa_Mihraje (@Mostafa_Mihraje) December 11, 2022