مرفقا تغريدته بصورة إيموشن ساخر.. المهراج يُشارك تغريدة هورندال ويؤكد أنهم ما زالوا أصدقاء رغم النتيجة

أخبار ليبيا 24

علق السفير الفرنسي لدى ليبيا، مصطفى المهراج، على فوز المنتخب الفرنسي على نظيره الإنجليزي في ربع نهائي كأس العالم 2022.

وأعاد المهراج مشاركة تغريدة للسفيرة البريطانية لدى ليبيا، كارولين هورندال، مرفقا إيها بصورة إيموشن ساخر قائلا: “على الرغم من النتيجة ما زلنا أصدقاء”.

وكانت قد غردت هورندال قبل المباراة قائلة: ” فل يفز الفريق الأفضل! التي ستكون إنجلترا”.

Despite the result we still friends 😏 https://t.co/5pnF7eheOg — Mostafa_Mihraje (@Mostafa_Mihraje) December 11, 2022

وكانت قد تأهلت فرنسا حامل اللقب إلى نصف نهائي بطولة كأس العالم قطر 2022، بعد فوزها على إنجلترا 2-1.

وسجل المنتخب الفرنسي هدفا مبكرا في الشوط الأول في الدقيقة 17 عن طريق اللاعب أوريلين تشواميني، لكن إنكلترا نجحت في معادلة النتيجة بهدف سجله هاري كين من ركلة جزاء في الدقيقة 54.

وبرأسية رائعة للمهاجم أوليفيه جيرو تقدمت فرنسا في الدقيقة 78.

جيرو الذي اقترب منذ دقائق من شباك بيكفورد، تمكن بعدها مهاجم ميلان من تسجيل الهدف الثاني (2-1).

وتحصلت إنجلترا مرة أخرى على فرصة ثمينة من علامة الجزاء، لكن المهاجم هاري كين أضاعها، ليعبر منتخب الديوك إلى نصف نهائي المونديال.

وتواجه فرنسا المغرب الذي نجح في وقت سابق اليوم في إقصاء البرتغال، في نصف النهائي.

وتأهلت الأرجنتين وكرواتيا يوم أمس الجمعة إلى نصف النهائي، بفوزهما على هولندا والبرازيل على التوالي بركلات الترجيح.