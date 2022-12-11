عميد باطن الجبل: لا صحة لأنباء إيقاف الدراسة بدعوى انتشار أمراض خطيرة

نفى عميد بلدية باطن الجبل “جمال طمين، ما يتداول عبر المواقع الإخبارية ووسائل التواصل حول إيقاف الدراسة ببعض المدارس في بلدية”باطن الجبل” تحديدا مدينة “بدر”.

قال في تصريحات صحفية أن بعض الصفحات الرسمية للمدارس تداولت إيقاف الدراسة ” بشكل غير مقصود ” وتم تعديل الخبر ونشر أيضا على هذه الصفحات وتواصلنا كبلدية مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض وتبين أنه لا وجود لأي أمراض خطيرة وما حصل هو إصابة بعض الطلبة بالإنفلونزا الموسمية.

وقال إن البلدية ستتخذ بعض الإجراءات الاحترازية مع استمرار الدراسة وتدرس فرض بعض الإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامة من هذا الأسبوع لحماية أبنائنا التلاميذ، ومراقبة التربية والتعليم ببلدية باطن الجبل أصدرت نفيا لايقاف الدراسة وتعميما بعدم تداول مثل هذه الأخبار على الصفحات المخصصة للمدارس إلا بعد الرجوع إلى المراقبة .