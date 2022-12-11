مؤسسة النفط: إنتاج الخام بلغ مليون و210 ألف برميل

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

11 December, 2022

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أن إنتاج النفط الخام بلغ خلال الـ 24 ساعة الماضية مليون و 210 ألف برميل، وبلغ إنتاج المكثفات 51 ألف برميل.

وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط أن إجمالي الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي بلغ 900 مليون قدم مكعب خلال الـ 24 ساعة الماضية منها 741 مبيون قدم مكعب للشركة العامة للكهرباء و 98 مليون قدم مكعب للمؤسسة الوطنية للنفط و 75 مليون قدم مكعب لمجمع الحديد والصلب ومصانع صغرى أخرى و 13 مليون قدم مكعب لمصانع الأسمنت.

وفي سياق منفصل ناقش عضو مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط للاستكشاف وتطوير الاحتياطي والتخطيط والدراسات خليفة عبدالصادق، مع المدير العام لشركة OMV والوفد المرافق له، نشاط الشركة في ليبيا

وخلال الاجتماع رحبت إدارة الشركة باستئناف نشاط الاستكشاف والتطوير، وأبدت رغبتها في توسيع نشاطها في ليبيا والمساهمة في تدريب وتأهيل الكوادر الليبية.