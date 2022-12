الدبيبة: اليوم الدولي لمكافحة الفساد يُعيد تذكيرًا بخطر ممارسات مرفوضة تُرتكب بالقطاع الحكومي

ليبيا – قال رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة إن اليوم الدولي لمكافحة الفساد يُعيد التذكير بخطر ممارسات مرفوضة تُرتكب بالقطاع الحكومي، ويجدد تأكيد ما أصدرته الحكومة في منشور ترشيد الإنفاق.

الدبيبة أشار في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إلى أنه تم اعتماد منصة المشتريات الحكومية، واعلان تنفيذ برنامج الإفصاح للمصروفات الحكومية، وسط إشادة دولية به.

وأكد على تشجيع الحكومة لجهود رفع الوعي تجاه هذه القضية.

