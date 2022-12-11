رئيس المجلس الرئاسي يبحث مع ولي العهد السعودي مستجدات الأوضاع في ليبيا

بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في الرياض، السبت، مستجدات الأوضاع السياسية على الساحة الليبية.

ووفق المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي، اليوم الأحد، جاء ذلك خلال استقبال ولي العهد السعودي للمنفي، حيث جرى استعراض وبحث آفاق التعاون بين البلدين.

وشارك المنفي في أعمال القمة العربية الصينية الأولى في الرياض، وفي كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الجمعة.

وعبّر رئيس المجلس الرئاسي عن طموح ليبيا في أن تلعب الصين الدور الذي يناسب ثقلها الدولي، ويناسب أهمية العلاقة بين البلدين، من أجل استقرار ليبيا وضمان استقلالها، ووحدة أراضيها.

والتقى رئيس المجلس الرئاسي، السبت، الرئيس الصيني شين جين بينغ على هامش أعمال القمة العربية الصينية، حيث ربط الرئيس الصيني استئناف الشركات الصينية لأعمالها في ليبيا بتحقيق الاستقرار واستتباب الأمن.

وأكدت القمتان العربية والخليجية مع الصين رفض التدخلات الأجنبية في ليبيا، وخروج جميع المقاتلين الأجانب والمرتزقة، وضرورة الحفاظ على وحدة وسيادة وسلامة الأراضي الليبية.

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وجدد المشاركون في القمة الخليجية، التي اختتمت أعمالها أمس في الرياض، بحضور الرئيس الصيني شين جين بينغ وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، دعمهم للجهود الساعية لحل الأزمة الليبية وفق قرارات مجلس الأمن، وتشجيع كل الأطراف الليبية على عقد الانتخابات.

وشدد البيان الختامي للقمة العربية على أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية لإيجاد حلول سياسية للأزمات والقضايا الإقليمية وفقًا لقرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات والمرجعيات ذات الصلة، خاصة الأزمات في كل من سوريا وليبيا واليمن.