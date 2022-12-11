أمام باتيلي ومجموعة العمل الأمنية.. داخلية الدبيبة تعرض استعداداتها للانتخابات في ليبيا

أخبار ليبيا 24

عرضت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية أمام اجتماع مجموعة العمل الأمنية المنبثقة عن مؤتمر برلين، استعداداتها لإجراء الانتخابات في ليبيا.

وبحسب بيان الداخلية، قدم مدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية بالوزارة شروح للخطوات التدريبية للانتخابات التي بدأت في 20 يناير الماضي، ومن بينها تنظيم دورات تدريبية استهدفت إعداد القادة ورؤساء الغرف وتعريفهم بمفهوم الأمن الانتخابي، بالإضافة لإنشاء الوزارة غرفة الانتخابات الرئيسية و25 غرفة فرعية للدوائر الانتخابية بكامل التراب الليبي.

واستضافت العاصمة التونسية، الخميس، اجتماع مجموعة العمل الأمنية المنبثقة عن مؤتمر برلين، الذي شارك في رئاسته الممثل الخاص للأمين العام لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبداللهِ باتيلي، بالتعاون مع فرنسا، وخصص لدراسة الخطوات المقبلة في تنفيذ اتفاقية وقف إطلاق النار، وإعادة توحيد المؤسسات العسكرية الليبية، وتأمين الانتخابات.

وحضر الاجتماع كل من رئيس الأركان العامة بحكومة الوحدة، الفريق محمد الحداد، وأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة “5+5″، ورؤساء مجموعة العمل المشاركين ممثلين عن المملكة المتحدة وتركيا وإيطاليا والاتحاد الأفريقي، وممثلي عدد من الدول الأعضاء في عملية برلين من أجل ليبيا.