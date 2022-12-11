ضبط شخص يحمل وثائق هوية ليبية مزورة

تمكن رجال البحث الجنائي فرع الجبل الأخضر، من القبض على شخص مصري الجنسية أثناء إستيقاف أمني على الطريق الصحراوي، بحوزته وثائق هوية ليبية مزورة.

وقال بيان صادر عن البحث الجنائي الجبل الأخضر: “عند تفتيش المذكور وجد معه جواز سفر ليبي وشهادة ميلاد ورقم وطني ومجموعة من الأوراق الأخرى التي تفيد بأنه مندوب عن إحدى الشركات الليبية إلى دولة إيطاليا”.

وأضاف البيان “بالاستدلال معه أفادنا بأنه قد قام بالدخول إلى الدولة الليبية عن طريق مطار بنينا يوم 9-11-2022م وقد تم استخراج جواز السفر الليبي له يوم 12-11-2022م وقد استلمه من المدعو ( ن-ع-ص ) مقيم مدينة إمساعد، وأفادنا بأن الشخص الذي سلمه جواز السفر لديه هو ومجموعته غرف داخل ميناء البردي، وينشطون في تزوير المستندات الرسمية الليبية بكافة أنواعها وجلب وتهريب المخدرات على المناطق الحدودية بكميات كبيرة وحيازة الأسلحة والذخائر والتجارة بها”.

وتابع “أفاد المتهم بأنهم كانوا يقومون بجلب السيارات من دولة إيطاليا وتهريبها إلى دولة التوغو ودولة زامبيا ودولة السنغال، كما أكد أنه ظل في مدينة طبرق ما يقارب الأسبوعين ومن ثم كان يريد التوجه إلى مدينة بنغازي لتسليم الأوراق التي معه إلى السفارة الإيطالية بغية السفر إلى هناك منتحلا صفة مندوب إحدى الشركات الليبية وحينها تم القبض عليه”.

واستطرد “بالتحري عن الاسم والبيانات الموجودة بجواز السفر وشهادة الميلاد التي قام هذا الشخص بانتحالها اتضح لنا بأنها بيانات تخص مواطن ليبي من مدينة طبرق لا يزال على قيد الحياة، كما وجدنا تأشيرات كثيرة على جواز السفر المصري الموجود معه إلى عدد من الدول الأفريقية والعربية، ولا تزال التحقيقات جارية على قدم وساق”.