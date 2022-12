تنتوش: لا يوجد مُقترح مُقدّم من أي سلطة تنفيذية للسلطة التشريعية لمشروع الموازنة للعام 2023

ليبيا – كشف رئيس لجنة المالية بمجلس النواب عمر تنتوش أنه لا يوجد مُقترح مُقدّم من أي سلطة تنفيذية للسلطة التشريعية لمشروع الميزانية أو الموازنة للعام المقبل 2023.

تنتوش أشار في تصريح لمنصة “فواصل” إلى أنه في حال تطبيق الجدول الموحد للمرتبات وبدأ العمل به من يناير 2023 حسب قرار مجلس النواب قد يصل الباب الأول “المرتبات” إلى أكثر من 60 مليار دينار.

ولفت إلى أنه قد تتجاوز الميزانية الـ 100 مليار إذا تم تفعيل الباب الثالث “التنمية”، وتُقدر ميزانيته 25 مليار، وقد يصل الباب الثاني “الدعم” إلى 27 مليار دينار.

