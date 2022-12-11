البيوضي: الوضع المعيشي في أسوأ حالته بعهد الدبيبة

أكد المرشح الرئاسي سليمان البيوضي، أن الوضع المعيشي في أسوأ حالته في عهد الدبيبة وحكومته، مشددا على أنه لم يصل لهذا السوء في أي عهد سابق.

وقال البيوضي في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “تفاقم الوضع المعيشي بشكل كبير وهو في أسوأ حالته في عهد الدبيبة وحكومته، بل إنه لم يصل لهذا السوء في أي عهد سابق”.

وأضاف “بالدارجة الناس مش لاقية ما تأكل والدبيبة وإللي معاه شادينها وهم ووعود وكذب وبلعطة، والدولة صارفه مليارات ما يعني أن حجم النهب والسرقة كبير واجد”.

وتابع “من آخر نقطة في السطر؛ كل من يدافع عن حكومة فاسدة تختطف وتنهب وجوعت الناس راهو من طينتهم ورخيص (مهما على شأنه)”.