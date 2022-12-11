سفير الجزائر: لن ندخر جهدا لتحقيق الاستقرار في ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

11 December, 2022

أكد سفير الجزائر لدى ليبيا “سليمان شنين”، خلال لقائه النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي أن بلاده لن تدخر جهداً لتحقيق الاستقرار في ليبيا، بالتواصل مع كافة الأطراف السياسية الليبية والدولية.

وبين المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أن السفير أكد خلال اللقاء الذي جرى اليوم الأحد في العاصمة طرابلس دعم بلاده جهود المجلس الرئاسي الليبي، مشدداً على أن أمن واستقرار ليبيا، يعد من أمن واستقرار الجزائر.

وجرى خلال اللقاء بحث آخر مستجدات الأوضاع السياسية، والدور الذي يلعبه المجلس الرئاسي لتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي، وذلك بإجراء الاستحقاق الانتخابي، وإنهاء المراحل الانتقالية، تنفيذاً لتطلعات الشعب الليبي.

واستعرض اللافي آخر مراحل مشروع المصالحة الوطنية، كمشروع متكامل لصياغة ميثاق (سلمي – اجتماعي) يتوافق عليه الجميع، ليكون مدخلاً لحل الأزمة السياسية في البلاد، مؤكداً العمل على آلية تسريع صياغة قاعدة دستورية، توفر بيئة مناسبة للانتخابات.