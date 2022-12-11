صيانة الوحدة السادسة بمحطة كهرباء الرويس

العنوان-طرابلس

أعلنت الشركة العامة للكهرباء عن إجراء عمرة جسيمة للوحدة الغازية السادسة بمحطة كهرباء الرويس بالجبل الغربي، التي تدعم الشبكة الكهربائية بقدرة إنتاجية 156 ميغاوات فور صيانتها.

وقالت الشركة في بيان لها أن العمرة يجريها فنيو ومهندسو المحطة بالتعاون مع شركة سيمنز الألمانية، وشملت استخراج عمود التوربينة للوحدة.

وكانت قد أعلنت الشركة الاثنين الماضي عن وصول معدات وقطع غيار وحدات التوليد الموردة من شركة سيمنز الألمانية، عبر ميناء طرابلس البحري، والخاصة بمحطة الرويس- الجبل الغربي.