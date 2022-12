ليبيا – قال المتحدث باسم الشركة العامة للكهرباء وئام التايب إن أعمال العمرات الجسيمة والصيانات تتواصل بوتيرة سريعة بعديد المحطات بمختلف المدن والمناطق دون استثناء بإشراف رئيس مجلس إدارة الشركة.

التائب أشار في تصربح لقناة “ليبيا بانوراما” إلى أن المحطات التي دخلت في أعمال الصيانة والعمرات فعلياً هي محطة الرويس – الزاوية – جنوب طرابلس – مصراتة – الزويتينة – السرير.

ولفت إلى أنه من المقرر دخول محطة شمال بنغازي والخمس في أعمال الصيانة والعمرة مطلع العام بحسب الجدول الزمني المخصص بعد وصول قطع الغيار الخاصة بهم.

وأكد على أن قطع الغيار الخاصة بأعمال الصيانة والعمرات ما زالت تصل تباعاً عبر مطار معيتيقة وميناء طرابلس البحري الذي استقبل أمس الشحنة الخاصة بالعمرة الجسيمة للوحدة الغازية الأولى بمحطة كهرباء الخمس.

وشدد على أن أعمال الصيانة التي تتم الآن من قبل فنيي ومهندسي الشركة بإشراف الشركات المصنعة (GE) الأمريكية وسيمينس الألمانية تعتبر من أكبر أعمال الصيانة الحاصلة بالمحطات الليبية على مدى سنوات.

Shares

The post شركة الكهرباء: أعمال العمرات الجسيمة والصيانات تتواصل بوتيرة سريعة بمختلف المدن first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية