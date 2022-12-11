القنصل الفلسطيني يقدم أوراق اعتماده لوزيرة الخارجية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

11 December, 2022

قدم القنصل الفلسطيني عماد الدين العتيلي أوراق اعتماده لوزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش.

جاء ذلك خلال استقبال المنقوش اليوم الأحد بمكتبها القائم بالأعمال الفلسطيني لدى ليبيا محمد الرحال رفقة القنصل عماد الدين العتيلي بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية.

وجرى خلال اللقاء مناقشة العلاقات الأخوية بين البلدين، وسُبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين.

وأعربت المنقوش عن دعمها للقنصل من خلال مكتب وزارة الخارجية في بنغازي، وتقديم كافة التسهيلات لمباشرته مهامه، كما نقل القائم بالأعمال الفلسطيني تحيات وزير الخارجية الفلسطـيني وتقديره لمواقف ليبيا تُجاه القضية الفلسطينية.