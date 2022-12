ليبيا- ترأس وزير العمل والتأهيل في حكومة تصريف الأعمال علي العابد برفقة مسؤولين في الوزارة الحملة التفتيشية على عدد من المصانع في منطقة السائح.

بيان صحفي صدر عن الوزارة تابعته صحيفة المرصد، أكد مشاركة معنيين في إدارتي مباحث الجوازات وإنفاذ القانون في الحملة المتضمنة تفقد أوضاع العمال ونسب التشغيل وإجراءات العمالة الأجنبية وإقاماتها وطرق إدخالها وكل ما يتعلق بالصحة والسلامة المهنية في هذه المصانع.

ووفقًا للبيان، شدد العابد على وجوب تعاون مواقع العمل العامة والخاصة مع مفتشي العمل في كل البلديات لتطبيق حملة وطنية انطلقت قبل أسبوعين تحت شعار “إنفاذ القانون وعودة الحياة لسوق العمل”، مؤكدًا المضي فيها حتى تحقق أهدافها في تنظيم هذا السوق.

Shares

The post العابد: ماضون في حملتنا الرامية إلى إنفاذ القانون وعودة الحياة لسوق العمل first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية