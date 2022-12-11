بريطانيا: وجود مجتمع مدني مفتوح وحيوي ضرورة لإجراء الانتخابات في ليبيا

أعربت بريطانيا عن دعمها لحقوق الإنسان وفضاء المدنية؛ لأن مسألة وجود المجتمع المدني المفتوح والحيوي وحرية تكوين الجمعيات أمر بالغ الأهمية في ليبيا.

موقف بريطانيا جاء في بيان صحفي صدر عن سفارتها في ليبيا، وفيه شددت على ضرورة توافر هذا الأمر لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في البلاد ودعم عملية الانتقال السلمي، شريطة وجود شفافية ومساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان في هذه العملية.

وجدد البيان دعم السفارة المستمر لبعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن حقوق الإنسان المؤمل أن تصدر تقريرها النهائي في مارس المقبل.