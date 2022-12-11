سميرة الفرجاني: ثورة التكبير ربي حاميها وسينقلب السحر على الساحر

رأت سميرة الفرجاني، وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة “الإنقاذ” المنبثقة عن انقلاب فجر ليبيا، أن ما وصفتها بـ« ثورة التكبير»، الله حاميها، مشيرا إلى أنه سينقلب السحر على الساحر، بحسب تعبيرها.

وقالت الفرجاني خلال إعادة نشر منشور سابق لها نشرته لأول مرة عام 2018: “من ذكريات صفحتي.. ثورة تكبير ربي حاميها وسينقلب السحر علي الساحر ان شاء الله”، وفقا لقولها.

وأضافت في منشورها السابق: “قلنا سابقا ونقول الآن وسنقول في قادم الأيام.. ثورة فبراير ثورة تكبير خرجت على رئيس ظالم كفره علماء المسلمين فلهذا لن تنهزم بإذن الله”، على حد زعمها.

وتابعت “فعلا هي ثورة تكبير وربي حاميها… يخدمو يخدمو يخدمو وفي دقيقه تنقلب الأمور على رؤسهم ويفشلو بقدرة الله تعالى لأنها كما قلنا ثورة تكبير وربي حاميها”، بحسب وصفها.