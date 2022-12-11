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العمليات الصحية تاورغاء تتابع احتياجات مرافق المدينة

تم النشر منذُ 29 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أجرت غرفة عمليات الصحية لمدينة تاورغاء المشكلة بتعليمات نائب رئيس الحكومة وزير الصحة المكلف بحكومة الوحدة رمضان أبوجناح، زيارة إلى المرافق الصحية بالمدينة.

وشملت الزيارة، مستشفى القروي وإدارة الخدمات الصحية ومركز العزل بهدف البدء في اتخاذ مجموعة من القرارات الحاسمة للنهوض بهذه المرافق من بينها توفير النقص في الكوادر البشرية والامكانيات المادية. 

يشار إلى أن الغرفة المشكلة يترأسها مستشار وزير الصحة عادل الذيب وجهازي الإسعاف وطب الطوارئ ومركز مكافحة الأمراض إلى جانب إدارة الخدمات الطبية وإدارة التمريض.

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بوابة افريقيا الاخبارية

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