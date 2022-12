سياسي ألماني: لا بد من مواجهة سياسات تركيا التوسعية في ليبيا والمنطقة

ليبيا- نقلت وكالة أنباء “الفرات” الكردية عن السياسي الألماني المخضرم “يورغن تريتين” تصريحاته بشأن وجوب التصدي لسياسات تركيا التوسعية في المنطقة.

التصريحات التي تابعتها وترجمت ما يخص ليبيا منها صحيفة المرصد، نبه خلالها “تريتين” لمخاطر استمرار تصرفات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المفضية إلى انتهاك حقوق دول الاتحاد الأوروبي واليونان في غرب البحر الأبيض المتوسط وتجاهل حظر الأسلحة المفروض على ليبيا من قبل الأمم المتحدة.

واختتم “تريتين” قائلًا: “هذه التصرفات تحتم وضع تدابير على جدول أعمال الاتحاد الأوروبي لمواجهتها من قبيل وقف التصدير وضمانات الاستثمار في تركيا”.

ترجمة المرصد – خاص

