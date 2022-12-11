“بي بي سي” البريطانية: بوعجيلة مسعود محتجز في الولايات المتحدة الأمريكية

نقلت إذاعة BBC البريطانية، عن السلطات الاسكتلندية، احتجاز المواطن الليبي بوعجيلة مسعود في الولايات المتحدة الأمريكية.

واختطفت ميليشيا مسلحة من مدينة مصراتة، المواطن بوعجيلة مسعود.

وقالت تقارير، إن الميليشيا سلمته بمعرفة حكومة الدبيبة إلى السلطات الأمريكية التي تزعم اتهامه بصنع القنبلة التي فجرت طائرة البان ام فوق قرية لوكيربي.

ورغم وجود اتفاق سابق ينص على انتهاء قضية لوكيربي بين الولايات المتحدة وليبيا بتعويض الضحايا. إلا أن عدم تحرك السلطتين التشريعية والقضائية الليبيين، حيال مطالبة المدعي العام الأمريكي ببوعجيلة مسعود، والتجائهما للقضاء الأمريكي للجم هذه المطالبات.

وفي نوفمبر، أصدرت عائلة المواطن أبوعجيلة مسعود، بياناً طالبت فيه المسؤولين في ليبيا بمحاسبة حكومة الوحدة الليبية المسؤولية على اختطافه وتصرفاتها الغير مشروعة وطالبت بإطلاق سراحه فوراً.

وقالت العائلة في بيانها إنه عند الساعة الواحدة والنصف تقريبا بعد منتصف الليل بتاريخ 2022/11/16 داهم أشخاص مسلحين يرتدون ملابس مدنية، منزلهم الكائن بمنطقة أبوسليم بشعبية المشروع طرابلس باستخدام القوة وقاموا باختطاف المواطن الليبي أبو عجيلة مسعود المريمى واقتياده إلى جهة غير معلومة.