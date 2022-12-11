بعد إعلان تسليم أبوعجلية لأمريكا.. الفيتوري يطالب النائب العام بالتدخل

وجه الصحفي والسياسي الليبي الدكتور مصطفى الفيتوري، دعوة للنائب العام بإصدار مذكرات قبض ضد كل من له علاقة بتسليم أبو عجيلة المريمي المتهم في قضية لوكربي إلى الولايات المتحدة الأمريكية

وقال الفيتوري في تدوينة نشرها عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، “بات في حكم المؤكد أن سلطات طرابلس سلمت المواطن أبو عجيلة مسعود لأمريكا. ولهذا ادعوا النائب العام إلى إصدار مذكرات قبض ضد كل من له علاقة بهذا العمل… على الليبيين أن يسقطوا هذه الحكومة في أسرع وقت ممكن”.