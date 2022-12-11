“مكافحة الأمراض”: أي طالب لديه كحة وحرارة وسعال يبقى في المنزل

طالب المركز الوطني لمكافحة الأمراض، كل “الطلاب الذين لديهم أعراض تنفسية مثل الكحة والسعال والحرارة؛ البقاء في المنزل، بالإضافة إلى دعم الكوادر الصحية بالمدارس لتنفيذ أنشطة توعوية”.

ودعا مركز مكافحة الأمراض، في بيان، نشره عبر حسابه على فيسبوك، إلى “أهمية تكثيف جهود التوعية بالإجراءات الوقائية الشخصية منها ارتداء الكمامات وتعقيم أو غسل اليدين وعدم المصافحة أو الالتصاق الوثيق بمن لديهم أعراض تنفسية أو حرارة مرتفعة”.

وأكد البيان أنه يجب “على كل طالب احضار أدواته الخاصة وعدم تبادل أو استعارة الأدوات من الأخرين”.

وتعليقاً على الوضع الراهن المتعلق بالفيروسات التنفسية شتوية الموسم ناشد المركز أولياء الأمور بـ “توفير الكمامات لأبنائهم وتشجيعهم على ارتدائها والتأكيد عليهم بالتزام الإجراءات الوقائية الشخصية”.