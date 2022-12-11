وزير الصحة يؤكد العمل على توفير احتياجات المرافق الصحية بالبلديات

أكد وزير الصحة عثمان عبدالجليل خلال مؤتمر صحفي عقب جولة لعدد من البلديات أنه سيكون له مع مديري الإدارات جلسة موسعة لتفريغ كل الاحتياجات للمرافق الصحة بالبلديات التي قام بزيارتها.

كما أفاد وزير الصحة أنه سيكون له اجتماع مع رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا بشأن الزيارة التي أجراها لعدد من المرافق الصحية بالبلديات و توفير كل الاحتياجات.

كما أجرى وزير الصحة، زيارة ميدانية لعدد من المرافق الصحية بالجبل الأخضر وقمينس .

وخلال الجولة أوضح عبد الجليل، أن الزيارة تأتي ضمن خطة عمل الوزارة من أجل حلحلة الاحتياجات والإشكاليات اليومية والمختنقات التي يعاني منها قطاع الخدمات الصحية بالبلديات، والوقوف على سير العمل بها والنظر في الاحتياجات العاجلة اللازمة لتقديم الخدمات بالشكل المطلوب