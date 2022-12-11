القضاء الاسكتلندي: سنواصل التحقيق في “لوكربي”

أعلن القضاء الاسكتلندي، اليوم الأحد، أن المواطن الليبي أبوعجيلة مسعود محتجز لدى الولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت النيابة العامة الاسكتلندية إن «أهالي ضحايا هجوم لوكربي علموا أن المشتبه به أبو عجيلة محمد مسعود محتجز في الولايات المتحدة»، متوعدة بمواصلة التحقيق معه

وكانت الولايات المتحدة قد وجهت قبل عامين إلى أبو عجيلة مسعود تهمة التورط في قضية تفجير طائرة أمريكية فوق مدينة لوكربي في ديسمبر 1988 ما أسفر عن مقتل 270 شخصا.

وقبل أسابيع اختطفت مجموعة مسلحة أبو عجيلة مسعود من منزله في العاصمة طرابلس بعد الاعتداء عليه.

يشار إلى أن ملف قضية لوكربي جرى إقفاله وفقا لاتفاقية بين الدولة الليبية والولايات المتحدة الأمريكية في 14 / 8 / 2008، ووقعها الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش.