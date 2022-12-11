الحركة الشعبية تدين تسليم أبوعجيلة للسلطات الأمريكية

أدانت الحركة الوطنية الشعبية الليبية، تسليم الحكومة في طرابلس، المواطن أبوعجيلة مسعود إلى السلطات الأمريكية.

وقالت الحركة في بيان أصدرته، إن “الخطوة تعد مخالفة واضحة للقانون الليبي والاتفاق الليبي الأمريكي بخصوص قضية “لوكربي” وتأتي مقابل دعم أمريكي لبقاء الحكومة سيفًا مسلطًا على رقاب الليبيين”، بحسب البيان.

ودعت الحركة الوطنية الشعبية الليبية، القوى الوطنية من سياسيين وقانونيين ومثقفين للعمل على تحميل الحكومة المسؤولية الأخلاقية ومقاضاتها محلياً ودولياً على هذا العمل الذي يمس بحقوق وكرامة المواطن الليبي.