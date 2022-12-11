اللافي والسفير الجزائري يستعرضا آخر مراحل مشروع المصالحة الوطنية

العنوان – طرابلس

استعرض النائب بالمجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، اليوم الأحد، مع سفير الجزائر سليمان شنين آخر مراحل مشروع المصالحة الوطنية، كمشروع متكامل لصياغة ميثاق (سلمي – اجتماعي) يتوافق عليه الجميع.

وأوضح اللافي خلال لقائه شنين في طرابلس، أن هذا الميثاق سيكون مدخلاً لحل الأزمة السياسية في البلاد.

وأكد النائب في الرئاسي أنه يتم العمل على آلية تسريع صياغة قاعدة دستورية، توفر بيئة مناسبة للانتخابات.

وأفاد السفير الجزائري، أن بلاده تدعم جهود المجلس الرئاسي الليبي، مشدداً على أن أمن واستقرار ليبيا، يعد من أمن واستقرار الجزائر.

وذكر شنين أن بلاده لن تدخر جهداً لتحقيق الاستقرار في ليبيا، بالتواصل مع كافة الأطراف السياسية الليبية والدولية.

وبحث الجانبان خلال اللقاء، آخر مستجدات الأوضاع السياسية، والدور الذي يلعبه المجلس الرئاسي لتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي، وذلك بإجراء الاستحقاق الانتخابي، وإنهاء المراحل الانتقالية، تنفيذاً لتطلعات الشعب الليبي.