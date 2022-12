ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري ماما سليمان إن المجلس سيعقد اليوم الأحد جلسة طارئة.

سليمان أشار في تصريح لمنصة “فواصل” إلى أن الجلسة ستعقد للرّد على قانون مجلس النواب القاضي باستحداث محكمة دستورية بناء على طلب تقدّم به 60 نائبًا.

