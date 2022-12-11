المجلس الرئاسي الليبي: المنفي تسلم رسالة خطية من أمير قطر

استقبل رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، سفير دولة قطر لدى ليبيا، خالد محمد الدوسري، اليوم الأحد، بمقر المجلس الرئاسي بالعاصمة الليبية طرابلس.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي الليبي، إن السفير القطري، سلم المنفي رسالة خطية من أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وأضاف المكتب الإعلامي، أن لقاء المنفي مع السفير القطري استعرض الجهود العربية والدولية، لإنهاء الأزمة السياسية، وسُبل الوصول إلى تحديد موعد لإجراء الاستحقاقات الانتخابية التي يتطلع إليها الشعب الليبي.

ووصل المنفي مساء أمس السبت إلى العاصمة طرابلس، بعد مشاركته في أعمال القمة «العربية – الصينية» التي استضافتها السعودية برئاسة ولي العهد رئيس الوزراء الأمير محمد بن سلمان والرئيس الصيني شين جين بينغ، بحضور قادة وممثلي الدول العربية.