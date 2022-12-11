الدرسي عن تسليم بوعجيلة: الدبيبة ركع للأمريكان وباع شرف ليبيا

قال عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي، إن تسليم المواطن بوعجيلة مسعود للأمريكان، عار على الدبيبة، وعلامة سوداء في تاريخ ليبيا.

وأضاف في مقطع فيديو، أن الدبيبة باع شرف دولته، في قضية أقُفلت، ودفع الشعب الليبي ثمنها باهظًا لسنوات طويلة.

وتابع: الدبيبة باع وطنه وركع للأمريكان، مُقابل تغيير الخارجية الأمريكية موقفها، وإعلان اعترافها به.

وواصل: حكومة الدبيبة وضعت ليبيا وتاريخها المجيد في الحضيض، وهذه الخطوة ستُكتب بمداد من عار في تاريخ الدبيبة المملوء بالكذب والتزوير.

ونوه بأن الدبيبة ومن معه من مسُتشارين باعوا القضية الليبية، وهذا عار ما بعده عار، مشيرا إلى أن هذا يوم الخزي والعار، على حكومة الدبيبة ومن يعمل معها، وعلامة سوداء فارقة في تاريخ السياسة الداخلية والخارجية.

وتابع أن هذه القضية تدخلت فيها دول كبرى بالمنطقة، ودُفع فيها المليارات من أموال الشعب الليبي.