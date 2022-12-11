الولايات المتحدة تؤكد تسليمها أبو عجيلة مسعود من قبل حكومة الدبيبة

أكدت الولايات المتحدة، اليوم الأحد، أنها تحتجز المواطن الليبي أبوعجيلة مسعود الذي سلمته الحكومة المنتهية برئاسة عبد الحميد الدبيبة لها، الذي تشتبه في قيامه بصنع القنبلة التي استخدمت في تفجير طائرة أميركية فوق بلدة لوكربي في إسكتلندا في ديسمبر 1988، ما أسفر عن مقتل 270 شخصًا.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية “فرانس برس” أن ناطق باسم وزارة العدل الأميركية قال في بيان “إن أبوعجيلة محمد مسعود موقوف وسيمثل أمام قاض في العاصمة واشنطن”، من دون تحديد تاريخ لذلك.

وفي وقت سابق، اليوم، نقلت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” عن السلطات الإسكتلندية القول إن المواطن الليبي، أبوعجيلة مسعود هو الآن قيد الاحتجاز لدى الولايات المتحدة.

وأبوعجيلة محمد مسعود، هو مسؤول مخابرات ليبي سابق أدين بتهم لا علاقة لها بحادث لوكربي، لكن وُجهت إليه تهم في الولايات المتحدة بارتكاب جرائم تتعلق بالإرهاب، ويزعم المسؤولون الأميركيون أنه ساعد في صنع القنبلة التي أسقطت الطائرة فوق بلدة لوكربي.